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Savcılık düğmeye bastı! 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
14.08.2018 - 09:43 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen ve örgütün propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında 14.08.2018 tarihinde Gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmekte.
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
576127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576127.aspx
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