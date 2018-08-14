Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensupları, kendi içinde büyük tartışmalar yaşarken, bu durum, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını ifade etti.

Bu sayede güvenlik güçlerince yerlerinin öğrenildiği ve operasyonların yapıldığını kaydeden teröristlerin "bu tür nakil işlerinde artık kendi içlerinden güvenilir kişilerin kullanılması ve daha dikkatli davranılması gerektiği"ni ifade ettikleri belirlendi.

Yakalanan bazı iş birlikçiler de ifadelerinde söz konusu olayları doğrularken, bölücü terör örgütünde birçok konuda önemli ayrışmaların yaşadığını belirtti.

"Hareket serbestisi azaldı"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün hareket serbestisinin önceki yıllara oranla azaldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'ya katılımın çok düşük düzeyde olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü, bu nedenle zayiatlarını gizlemeye çalışıyor ve mevcut üyelerini örgütten ayrılmamak için baskı altında tutuyor. Ancak örgüt içerisindeki ayrışmalar ve yaşanan kayıplar sonrasında Türkiye ve Irak kuzeyindeki terör örgütü mensuplarının örgütten kaçma çabası sürüyor. Bu çerçevede son dönemde özellikle Silopi bölgesinde terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist sayısında büyük bir artış söz konusu."