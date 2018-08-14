AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bölücü  terör örgütü mensupları, kendi içinde büyük tartışmalar yaşarken, bu durum,  teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler  birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat  ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını  ifade etti.

Bu sayede güvenlik güçlerince yerlerinin öğrenildiği ve operasyonların  yapıldığını kaydeden teröristlerin "bu tür nakil işlerinde artık kendi içlerinden  güvenilir kişilerin kullanılması ve daha dikkatli davranılması gerektiği"ni ifade  ettikleri belirlendi.

Yakalanan bazı iş birlikçiler de ifadelerinde söz konusu olayları  doğrularken, bölücü terör örgütünde birçok konuda önemli ayrışmaların yaşadığını  belirtti.

"Hareket serbestisi azaldı"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı  Murat Aslan, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün  hareket serbestisinin önceki yıllara oranla azaldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'ya katılımın çok düşük düzeyde olduğunu dile getiren  Aslan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü, bu nedenle zayiatlarını gizlemeye çalışıyor ve  mevcut üyelerini örgütten ayrılmamak için baskı altında tutuyor. Ancak örgüt  içerisindeki ayrışmalar ve yaşanan kayıplar sonrasında Türkiye ve Irak  kuzeyindeki terör örgütü mensuplarının örgütten kaçma çabası sürüyor. Bu  çerçevede son dönemde özellikle Silopi bölgesinde terör örgütünden kaçarak  güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist sayısında büyük bir artış söz konusu."