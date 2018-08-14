Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var
14.08.2018 - 12:25 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
576157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576157.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER