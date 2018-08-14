Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları:

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.

Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.