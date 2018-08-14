Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumuna katıldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz." dedi.

"Firmaları rahatlatmaya devam edeceğiz"

Albayrak, şöyle devam etti:

"Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik. Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz.

"Vatandaş algı operasyonlarını püskürttü"

Banka mevduatlarına ilişkin spekülasyonları değerlendiren Albayrak, "Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Türk lirasını koruyacak adımları atmaya devam edeceğiz"

Uluslararası ticarette doların politik cezalandırma aracına dönüştüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Doların adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz."