Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Ağustos 2018 günü merkez Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsal alanında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 19 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 adet EYP alıcı anahtarı, 7 adet kumanda ateşleme anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 27 adet elektrikli fünye,6 adet anti tank roket mühimmatı, 50 metre kablo, 7 adet 4’lü pil bloğu,2 adet 12’li pil bloğu, 32 adet büyük pil,10 adet 9 volt pil, 3 tüp sprey boya, EYP yapımında kullanılan çok sayıda devre kartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
14.08.2018 - 18:07 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Çalışmalarda 19 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 adet EYP alıcı anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 6 adet anti tank roket mühimmat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği açıklandı.
Etiketler : hakkari,mühimmat,eyp,
576193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576193.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER