Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklu 2 Yunan askeri hakkında flaş karar
14.08.2018 - 19:08 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : edirne,yunan askeri,
576199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576199.aspx
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