Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından yerel seçimler için kolları sıvadı. Yerel seçimlerin 2019 martı ayında yapılacak olmasına rağmen iktidar partisi, yol haritasını çizmeye başladı. Yerel yönetimler için yeni formüller arayan AK Parti’nin 81 il başkanı ile İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları, hafta sonu kampta bir araya geldi. Teşkilatın burada 24 Haziran seçim sonuçları ve yerel seçimleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikleri öğrenildi. Teşkilat yöneticileri, 24 Haziran’da, erken seçim kararı sebebiyle aday listelerinin yeterli değerlendirmeye tabi tutulmadan hazırlandığı, bu durumun 7 puanlık oy kaybında büyük etkisi olduğunu gündeme getirdi. Aynı sıkıntının yerel seçimlerde de yaşanmaması için belediye başkan adaylarının erken bir tarihte açıklanması, adayların belirlenmesinde anket şirketleri yerine teşkilatın görüşüne önem verilmesi talep edildi. Bazı partililer, anket şirketlerinin manipülasyon yaptıklarını, bu sebeple genel merkezden bir heyetin ‘tebdili kıyafetle’ bizzat vatandaşın nabzını tutmasını istedi. AK Parti kaynakları, toplantılarda gündeme getirilen görüşlerin rapor hâline getirilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kongreden sonra belirlenecek yeni parti yönetimine sunulacağını kaydetti.