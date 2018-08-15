Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : katar,katar emiri,külliye,toplantı,kritik görüşme,