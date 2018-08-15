Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.Bahçeli, Donald Trump'a yüklendi. Yaptırımları eleştiren Bahçeli "ABD'nin başkanlık koltuğunda saldırgan bir şahıs oturmaktadır" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"DÖVİZ KURLARININ ARKASINA GİZLENİP ÜLKEMİZE KİN SAÇIYORLAR"

"Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. AB kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarının arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

"TÜRKİYE, DÖVİZ ÜZERİNDEN KUNDAKLANMAK İSTENMİŞTİR"

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir. Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım.

"ABD'NİN BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA SALDIRGAN BİR ŞAHIS OTURMAKTADIR"

Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir anlamı vardır ve olmalıdır. Buna bağlı ve sadık kalındığı müddetçe ilişkiler istikrarlı olacaktır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir. Türkiye-ABD arasında kurulan stretejik nitelikli ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır. Yürütülen ittifak nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, politikalarını belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye özen göstermiştir. Aynı siyasi tutumu ABD yönetiminden göremediğimiz de bir gerçektir. Türkiye ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmıştır. ABD'nin başkanlık koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Trump hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır, başına buyruktur, kabadır, kontrolsüzdür. Müttefikliği çiviye asmaktadır. ABD Başkanı ve çevreleri Türkiye'nin ekonomik sistemini düşürmeye odaklanmıştır. Trump, müttefiklik hukukunu yok saymıştır.

"81 MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORKUSUZCA DURMAKTADIR"

Yaşananlar utanç vericidir, ayıp ve ahlaksızlıktır. Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Türk ekonomisinin zaafları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın nedeni değildir. Trump tehlikeli bir alçalmanın tarafı haline gelmiştir. Yaptırım tehditleri, sorunlu beyanatlar kaosa dönüşmüştür. Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir. Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi sindireceğini, pes ettireceğini sanan evanjelist komplo bozguna uğrayacaktır. 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump'ın Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

"ABD'DEKİ ZAT İADE EDİLİRSE PAPAZIN İADESİ SÖZ KONUSU OLACAKTIR"

ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır. Hata üstüne hata yapmaktadır. Bu papaz ki şaibelidir. FETÖ ve PKK ile bağlantıları sabit bir şahıstır. ABD, papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak duruma gelmiştir. Bu papaz niye mühimdir, nedir gizlenen? ABD'yi bir papaz için gemileri yakmaya götüren sebepler, milletimiz ve ABD halkı ne zaman öğrenecek? Tezvirata ve fitneye hiç lüzum yoktur. ABD'deki zat Türkiye'ye iade edilirse papazın iadesi de söz konusu olacaktır.

"ABD KENDİ AYAĞINA SIKMIŞTIR"

Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Türk ve Türkiye düşmanlarına elbebek muamelesi yapanlar, karakterinin gereğini yapmaktadır. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçilerle, Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. ABD, stratejik ortaklığa hıyanet etmiştir, kendi ayağına sıkmıştır. Gelişmelerin başka türlü izahı akla ziyandır.

"ABD, OKYONUSUN KARŞISINDAKİ DÜŞMAN KAMPI OLARAK SİVRİLECEKTİR"

Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel savaşı tetiklemişlerdir. Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Çin ile rekabet içine girmiştir. Beyaz Saray'a çöreklenen akılsız yönetim zihniyeti Çin'e ek vergi uygulamayı tercih etmiştir. Kuzey Kore devlet başkanı bile daha gerçekçidir. Trump'ı en başta ABD halkı sorgulamalıdır. Bu gidişle ABD okyanusun karşısındaki düşman kampı olarak sivrilecektir.

"BİZ KURLA KURULMADIK, DÖVİZLE DEVRİLMEYİZ"

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. İstiyorlar ki ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım. ABD, Türk milletini ya tanımıyor, ya tanımak istemiyor. Hiçbir güce tamah edemeyiz, hiçbir tehdide tamam demeyiz. Türk milleti zulme ortak olmaz, zalime gözyummaz. Ekonomik darbecilere, faiz lobilerine sonu cefa da sefa da olsa eyvallah etmez. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.

"EDERİ 1 DOLAR EDEN HAİNLER..."

Ederi 1 dolar eden hainlerin havaya uçması, düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. Kim ekonomik tribülanstan el ovuşturuyorsa sütünde leke vardır. Doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz'da atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı yerde imal edilmiştir.

"EKONOMİK SEFERBERLİK İLAN EDİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Komşu ülkelerin duyarlı yaklaşımlarından bahtiyarlık duyuyoruz. Türkiye bir ekonomik kriz içerisinde değildir. Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya krizi ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Saldırı vardır, düşmanlık hat safadadır. Sabit kuru makul ve mantıklı bulmuyoruz. MHP olarak tasarruf tedbirlerinin alınmasını, arzın artırılmasını, Merkez Bankası'nın zorunlu müdahalelerde gecikmemesini, döviz cinsinden yapılan ödemelerin yeniden yapılandırılmasını, cari açıkla mücadele edilmesini, iflasların önüne geçilmesini, üretimin artırılmasını, ekonomik seferberlik ilan edilmesini, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeniden değerlendirilmesini, yerli ve milli ürünlerin üretilmesine öncelik verilmesini bekliyor ve tavsiye ediyoruz.

Hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Varsın hasımlar üzerimize gelsinler, biz sırt sırta verelim. Bayrak düşmeyecek, Türkiye kaybetmeyecektir.