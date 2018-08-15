Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? Son dönemde ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle önce ABD gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'den de misilleme geldi ve Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi. Bu durum sigara fiyatlarını da etkiledi. Ve sigara tiryakileri merakla sigaraya gelecek zammı araştırmaya başladı. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Yapılan düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, prince yüzde 50'ye, alkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.

Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar şöyle: