Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı atılan adımların etkisiyle gerileyen dolar, Katar Emiri Al-Sani'nin 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünün ardından 5,85 seviyelerine kadar geriledi.

BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

TÜRKİYE'YE 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAKLAR

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim'in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.