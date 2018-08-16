Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti.