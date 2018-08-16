Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi,  "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır  vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı  onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği  belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara  herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat  açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul  etmişti.

 