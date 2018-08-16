Aksakov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD doları kullanımına  yönelik baskının uluslararası ödemelerde doların reddiyle sonuçlanacağını ifade  etti.

Doların "dünya para birimi" statüsünü 1944'te kazandığını belirten  Aksakov, o dönemde dolar sabit kalırken birçok ülkenin ulusal para biriminin  değer kaybettiğini söyledi. Aksakov, bunun da dolar cinsinden daha fazla ödeme  yapılmasına yol açtığını, böylece doların uluslararası işlemlerde etkin olmaya  başladığını dile getirdi.

Aksakov, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)  ülkelerinin kendi aralarında ödemeler için yeni para birimi ihtimalini  görüştüklerini kaydetti. BRICS'e özel para birimi çıkarmanın iyi bir olasılık  olduğuna işaret eden Aksakov, BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını ve  dünya endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çekti.

Aksakov, "Alternatif bir dünya para birimi oluşturma süreci 5 yıl içinde  tamamlanabilir. Bu Washington'a bağlı. ABD, doların kullanımı için daha fazla  baskı uygularsa, diğer ülkeler de ödemelerin dolar olarak yapılmasına daha fazla  karşı çıkar." ifadesini kullandı.
  
Şimdiden bile çok sayıda ülkenin doları reddetmeye başladığını  vurgulayan Aksakov, Çin'in petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanmaya  başladığını, Türkiye'nin altın rezervlerini ABD'den çektiğini ve Rusya'nın ABD  varlıklarına yatırımını azalttığını belirtti.

Baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para  biriminin oluşmasına yol açacağını ifade eden Aksakov, "Ne zaman (dolara)  alternatif yeni bir dünya para birimi ortaya çıkarsa, dolar önemini  kaybedecektir. Böylece ABD'nin dünya üzerindeki etkisi de yok olacaktır." dedi.

Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky de Rusya'nın  Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Türk lirasının değer kazanmaya başlamasından memnun olduklarını dile  getiren Slutsky, Türkiye'nin bu zorlukla başa çıkmada gereken siyasi istikrar ve  entelektüel güce sahip olduğunu söyledi.