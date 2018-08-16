Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı örgütün bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de 2018 yılında Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle jandarma komando ve polis özel harekât timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları ve helikopterlerin de destek verdiği operasyonlarda 18’i Aranan Teröristler Listesinde yer alan, 20'si sözde lider kadrodan 84’ü ölü 94 hain etkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Öldürülen teröristlerden ikisinin 4’er milyon, beşinin 600’er bin, on birinin ise 300’er bin TL ödüllü kırmızı, turuncu ve gri listede arandığı öğrenildi. Operasyonlarda 1 TOW füzesinin yanı sıra 75 el yapımı patlayıcı, 3 ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 6 kilogram plastik patlayıcı, 56 adet kalaşnikof, 14 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet keskin nişancı tüfeği, 5 adet tabanca, 50 adet el bombası, 3 adet roketatar, 13 adet roketatar mühimmatı, 65 bin adet mühimmat, 5 tondan fazla yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi, 110 sığınak da imha edildi.

TURUNCU LİSTEYE 2 ÇİZİK DAHA

Bu arada, Tunceli'de önceki gün gerçekleştirilen iki farklı operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten ikisinin Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı bildirildi. Turuncu kategoride bulunan hainlerin terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın olduğu belirtildi. Dünkü operasyonlarda ise üç teröristi etkisiz hâle getirdi.

Sincar’a operasyon

PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK'nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi. PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

PKK'nın kasası sınırda enselendi

Terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen Azimet Fırato, MİT ve Emniyet ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet Fırato, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz adlı terörist ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı. Düz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

Ağaçta saklanan terörist yakalandı

Öte yandan Van'ın Başkale ilçesinde, bir grup PKK'lı teröristin Sallıdere Mahallesi'ne gelerek saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma, polis ekiplerinin de desteğiyle operasyon başlattı. Arazi araması faaliyeti sırasında saldırı hazırlığındaki bir terörist saklandığı ağaçta yakalandı, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist ölü ele geçirildi.