Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve MİT'in ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Kuzey Irak’ın Sincar bölgesi sözde sorumlusu ve PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Özden, kırmızı listede olup sınır ötesinde düzenlenen anlık hava harekâtıyla etkisiz hale getirilen ilk isim oldu.

Görüntülerde aracın Türk savaş uçaklarının saldırısı sonrası hurda haline geldiği dikkat çekti. Özden'in içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu görülüyor.