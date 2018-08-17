Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar ANKARA



Gazetemiz, operasyonla ilgili önemli bilgilere ulaştı. Güvenilir kaynaklara göre kritik operasyon birçok açıdan önem taşıyor.

-Operasyonun zamanı ve yeri

-Sınır dışında gerçekleştirilmiş olması

-TSK ve MİT arasındaki koordinasyon



PKK’NIN SİNCAR PLANI ÇÖKTÜ

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; operasyon; terörle mücadele literatürüne girecek şekilde ve daha önce güvenlik güçlerince kullanılmayan yöntemlerle gerçekleştirildi. Stratejik açıdan çok farklı etkilere sebep olacak bir operasyon olarak değerlendirilebilir. Operasyonda PKK/KCK’nın 40 kişiden oluşan Yürütme Konseyi’nden ‘Mam Zeki Şengali’ ve onunla birlikte hareket halinde olan 11 terörist etkisiz hale getirildi. PKK’nın Sincar sorumlusu Şengali’nin uzun süredir adım adım takip edildiği öğrenildi. Kaynaklar, bunun Türkiye’nin ulaştığı askeri ve istihbari sonuçları gösterdiğine dikkat çektiler. PKK, bir süredir ana karargahını Kandil’den Sincar’a taşımayı planlıyordu. PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurlarına da buradan destek vermeyi amaçlıyordu. Güvenilir kaynaklar, son operasyonla PKK’ın Sincar planının ağır darbe aldığını belirttiler.

Operasyonda hazırlık ve uygulama anlamında çok yeni teknikler kullanıldı. Hedef tespiti ve hedef doğrulaması için yeni teknikler kullanıldı. Ardından terör örgütünü vuracak imha araçlarının seçimi yapıldı. Operasyonda hiçbir şey şansa bırakılmadı. Güvenilir kaynaklar, TSK ve MİT arasındaki eşgüdümün önemine vurgu yaptılar. Operasyonun Hollywood filmlerine bile taş çıkartacak şekilde planlanıp uygulandığı kaydedildi. MİT VE TSK’nın eş güdümü yurt içindeki PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar zaten bir süredir uygulanıyordu. Artık bu eş güdümün sınır ötesine de taşınmış oldu. Sincar operasyonunun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya konulan yeni stratejik savunma konseptinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekildi..



YERLİ VE MİLLÎ SİLAHLAR KULLANILDI

Operasyonda Savunma Sanayi Başkanlığı’nın rolüne de vurgu yapılıyor. Operasyon tamamen yerli unsurlarla icra edildi. Güvenlik uzmanlarına göre, MİT-TSK eşgüdümü önemliydi ama operasyonun parlayan bir başka yıldızı daha vardı: Savunma Sanayi Başkanlığı.

Batılı ülkelerin on yıllardır milyarlarca dolar harcayarak ulaştığı seviyeye Türkiye’nin birkaç yıl içinde ulaşmasına dikkat çekildi.



DÜNYADA YAPABİLEN 3 ÜLKE VAR

Bu tür operasyonlar dünyada sadece ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şimdi bunlara Türkiye’de eklendi. Güvenilir kaynaklara göre Sincar operasyonu uluslararası literatüre geçecek. Son istihbarat raporları, örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın da panik içinde olduğunu ortaya koydu. Türkiye’nin terörü bulunduğu yerde yok etme konseptine devam edeceği öğrenildi.