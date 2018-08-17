Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den Türkiye'ye rahip Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımlar uygulanacağı yönünde tehditkar açıklamalar geldi. Açıklamada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi.



"KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pekcan, yeni yaptırım tehditlerine karşı 'DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Pekcan ayrıca, milli piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini söyledi.

Pekcan, şunları söyledi:

"ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte. Türkiye olarak ABD'nin almış olduğu tedbirlere uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımız ile ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda her koşulda haklı davalarında her zaman yanlarında olacağız. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız da bu gerçeği en kısa zamanda görecek ve küresel ekonomiyi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Her zaman olduğu gibi kendileri ile diyalog ve işbirliğine açığız"

TRUMP VE HAZİNE BAKANI'NDAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ev hapsine alınan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin, "Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti.