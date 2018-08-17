Kaya, 81 ile gönderdiği karara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda  bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen son durumun utanç verici bir noktada  olduğunu belirten Kaya, "Türkiye açısından baktığımızda onurlu bir duruşun ve  tavrın mücadelesi veriliyor. ABD'nin yaptığının da kendisine zarar olarak  döneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

'ÇAĞRIMIZ BÜTÜN BELEDİYELERE'  

Kaya, Türkiye'ye kur ve döviz üzerinden ekonomiye yönelik yapılan  saldırılara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yaşadığı kur ve döviz üzerinden ekonomimize yapılan bu  saldırıya karşı mutlaka millet olarak 81 milyon insanımızın bir dayanışma  içerisinde olması lazım. Bu anlamda Türkiye'de ciddi işler yapılıyor; ekonomik  çevrelerimiz, sanayicilerimiz ve esnafımız herkes bir dayanışma ortaya koyuyor.  Tabii ki belediyelerimizin üzerine düşeni yapmaları gerekirdi ve yapacakları da  var. Şu anda Türkiye'deki bin 398 belediye ve 51 il özel idaremizin tamamına  çağrıda bulunduk. Biz, AK Partili belediyelere genelge yayınlayarak bunu yerine  getirdik ama çağrımız, bütün partili belediye başkanlarınadır ve bütün  belediyeleridir."

Belediyelerin 2017 rakamlarına göre 140 milyar Türk lirasına yakın  harcaması olduğunu belirten Kaya, bu harcamanın içerisinde yatırımlar, mal ve  hizmet alımları olduğunu söyledi. Kaya, 883 AK Partili belediye başkanına "Dövizle olan bütün  işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın." çağrısında bulunduklarını anlattı.

Yerlilik oranını bulma zorunluluğunun yüzde 15 olduğunu, buna  uyulmasını hatta mümkünse yerliliği daha artırmaları talimatı verdiklerini de  aktaran Kaya, belediyelerin sosyal tesislerinde, halka açık mekanlarda kullanılan  bütün meşrubat ile diğer ürünlerde özellikle yerli ürün kullanmalarını ve ABD  menşeli ürünleri kullanmamaları çağrısında bulundu.

'BU DAYANIŞMAYA DESTEK BELEDİYELERİN BOYNUNUN BORCU' 

Belediyelerin teknolojik altyapılarında yenileme yapacaklarsa bu  yenilemenin mutlaka yerli olarak yapmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren  Kaya, "Araç kiralamadan iş makinelerine varıncaya kadar bütün belediyelerimizin  her noktada mal ve hizmet alımından yatırımlara varıncaya kadar, ülkemizin  yaşadığı bu dayanışmaya ciddi anlamda destek vermeleri AK Partili her belediye  başkanın boynunun borcudur." diye konuştu.

Kaya, çağrısını Türkiye'deki bin 398 belediye ile 51 il özel  idaresinin tamamına yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 883 belediyesine bütün belediyelerimize genelgelerimiz  gitti, talimatlandırmamızı yaptık. Yerli olacağız, milli olacağız, Türkiyeli  olacağız. Türkiye için dayanışma yapacağız. Özellikle ABD menşeli malzemelerin  kullanılmamasına büyük bir özen gösterecekler. Bu, bir talimattır kendilerine.  Bunu bütün belediye başkanlarımızın ve 51 il özel idaresindeki valilerimizin ve  genel sekreterlerimizin hassasiyetle takip etmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu  ülkeye yaptığı çağrı ülkemize bu yapılan savaşa karşı dayanışmanın gereğidir.  Hassasiyetle bütün arkadaşların bunu takip edeceğine inanıyorum. Kazanan Türkiye  olacak, kaybeden bize karşı tavır içerisinde bulunan herkes olacak."