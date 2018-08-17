Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaya, 81 ile gönderdiği karara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen son durumun utanç verici bir noktada olduğunu belirten Kaya, "Türkiye açısından baktığımızda onurlu bir duruşun ve tavrın mücadelesi veriliyor. ABD'nin yaptığının da kendisine zarar olarak döneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

'ÇAĞRIMIZ BÜTÜN BELEDİYELERE'

Kaya, Türkiye'ye kur ve döviz üzerinden ekonomiye yönelik yapılan saldırılara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yaşadığı kur ve döviz üzerinden ekonomimize yapılan bu saldırıya karşı mutlaka millet olarak 81 milyon insanımızın bir dayanışma içerisinde olması lazım. Bu anlamda Türkiye'de ciddi işler yapılıyor; ekonomik çevrelerimiz, sanayicilerimiz ve esnafımız herkes bir dayanışma ortaya koyuyor. Tabii ki belediyelerimizin üzerine düşeni yapmaları gerekirdi ve yapacakları da var. Şu anda Türkiye'deki bin 398 belediye ve 51 il özel idaremizin tamamına çağrıda bulunduk. Biz, AK Partili belediyelere genelge yayınlayarak bunu yerine getirdik ama çağrımız, bütün partili belediye başkanlarınadır ve bütün belediyeleridir."

Belediyelerin 2017 rakamlarına göre 140 milyar Türk lirasına yakın harcaması olduğunu belirten Kaya, bu harcamanın içerisinde yatırımlar, mal ve hizmet alımları olduğunu söyledi. Kaya, 883 AK Partili belediye başkanına "Dövizle olan bütün işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın." çağrısında bulunduklarını anlattı.

Yerlilik oranını bulma zorunluluğunun yüzde 15 olduğunu, buna uyulmasını hatta mümkünse yerliliği daha artırmaları talimatı verdiklerini de aktaran Kaya, belediyelerin sosyal tesislerinde, halka açık mekanlarda kullanılan bütün meşrubat ile diğer ürünlerde özellikle yerli ürün kullanmalarını ve ABD menşeli ürünleri kullanmamaları çağrısında bulundu.

'BU DAYANIŞMAYA DESTEK BELEDİYELERİN BOYNUNUN BORCU'

Belediyelerin teknolojik altyapılarında yenileme yapacaklarsa bu yenilemenin mutlaka yerli olarak yapmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Kaya, "Araç kiralamadan iş makinelerine varıncaya kadar bütün belediyelerimizin her noktada mal ve hizmet alımından yatırımlara varıncaya kadar, ülkemizin yaşadığı bu dayanışmaya ciddi anlamda destek vermeleri AK Partili her belediye başkanın boynunun borcudur." diye konuştu.

Kaya, çağrısını Türkiye'deki bin 398 belediye ile 51 il özel idaresinin tamamına yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 883 belediyesine bütün belediyelerimize genelgelerimiz gitti, talimatlandırmamızı yaptık. Yerli olacağız, milli olacağız, Türkiyeli olacağız. Türkiye için dayanışma yapacağız. Özellikle ABD menşeli malzemelerin kullanılmamasına büyük bir özen gösterecekler. Bu, bir talimattır kendilerine. Bunu bütün belediye başkanlarımızın ve 51 il özel idaresindeki valilerimizin ve genel sekreterlerimizin hassasiyetle takip etmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı çağrı ülkemize bu yapılan savaşa karşı dayanışmanın gereğidir. Hassasiyetle bütün arkadaşların bunu takip edeceğine inanıyorum. Kazanan Türkiye olacak, kaybeden bize karşı tavır içerisinde bulunan herkes olacak."