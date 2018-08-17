Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump, Rahip Brunson'un tutukluluğu konusunda Türkiye'ye bir kez daha tehdit savurdu. Trump, Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz." dedi.

Brunson'un avukatı tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti. (BBC Türkçe)