TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 'Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.' denildi.
Son dakika!.. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
17.08.2018 - 18:41 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Etiketler : tsk,kuzey ırak,
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