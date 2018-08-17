Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 'Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.' denildi.