İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
17.08.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : siirt,içişleri bakanlığı,terörist,
576690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576690.aspx
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