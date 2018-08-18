Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'den helikopterle Sungurlu'ya gelen Bakan Soylu, ilçe stadında Vali Necmeddin Kılıç ve protokol mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katıldı.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi. Yolculara Çorum leblebisi ikram eden Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı.

Durdurulan otomobildeki sürücü ve yolcularla sohbet eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını, bu projeyle bir farkındalık oluşturacaklarını ifade etti. Soylu, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıp onları bilgilendirdi.

Kontrol noktasındaki yetkililerden trafik önlemlerine ilişkin bilgi alan Soylu, "Bu bayramda tedbirleri sıkı tutarsak, trafik kaza sayısını en az düzeye indiririz. Askerimiz ve emniyet güçlerimize Allah kolaylık versin. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaşan Soylu, daha sonra Amasya'nın Merzifon ilçesine hareket etti.

Soylu'ya, Alaca Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Emniyet Müdür Vekili Ufuk Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin de eşlik etti.