Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Köroğlu’nun 2011-2014 yılları arasında FETÖ’nün Jandarma imamı olan Fatih kod adlı firari Ali Çakmak ile operasyonel hatla irtibat kurduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasında Köroğlu’nun, örgüt mensubu Jandarma ve sivil imam şahıslarının kullandığı belirtilen şahsi ve operasyonel hatlarla ortak baz verdiği ifade edildi. Köroğlu ile aynı hücresinde bulunan örgüt elemanları da deşifre edildi. Mahrem imamlarının aynı gün, saat ve zaman diliminde yaptığı ardışık arama örgüt elemanlarını belirledi. Buna göre, 15 Temmuz’da terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılanan Kurmay Başkanı eski Albay Şamil Türk Özkan, darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarına 190 el telsizinin dağıtılması talimatını veren eski Tuğgeneral Faruk Bal, İzmir’de darbe girişiminden yargılanan Jandarma Komando Tugayında görevli eski Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz ve darbe girişiminin ardından tutuklandıktan sonra cezaevindeki koğuşunda ölü bulunan dönemin Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılaslan’ın arandığı aktarıldı.

Köroğlu, cuntacılar tarafından hazırlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Jandarma Eğitim Komutanlığına atanmıştı. 15 Temmuz’da Jandarma Okullar Komutanlığında darbe girişimini yöneten Köroğlu, TÜRKSAT’a tim göndermişti.