Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika... Hakkari'de 7 terörist etkisiz hâle gitirildi
18.08.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 18.08.2018 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : hakkari,tsk,
576735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576735.aspx
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