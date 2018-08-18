Son dakika haberi! AK Parti MKYK listesi, AK Parti MKYK'ya giren isimler, AK Parti MKYK'ya kim seçildi? gibi merak ettikleriniz. bu haberde yer alıyor. AK Parti, 6. olağan kongresini bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Hem Genel Başkanın hem de MKYK'nın belirlendiği tarihî kongrede önemli mesajlar verildi. ''Hedef bir, millet bir'' sloganının kullanıldığı AK Parti 6. olağan kongresinde MKYK'ya hangi isimlerin seçildiği ise haberimizde yer alıyor.
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler için tıklayın
LİSTE DIŞI KALANLAR
Ali Aydınoğlu
Abdulhamit Gül
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Ethem Sancak
Fevzi Şanverdi
İsa Sinan Göktaş
İshak Gazel
İsmail Emrah Karayel
Mehmet Eker Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Mustafa Savaş
Mustafa Yel
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış