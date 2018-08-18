Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! AK Parti MKYK listesi, AK Parti MKYK'ya giren isimler, AK Parti MKYK'ya kim seçildi? gibi merak ettikleriniz. bu haberde yer alıyor. AK Parti, 6. olağan kongresini bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Hem Genel Başkanın hem de MKYK'nın belirlendiği tarihî kongrede önemli mesajlar verildi. ''Hedef bir, millet bir'' sloganının kullanıldığı AK Parti 6. olağan kongresinde MKYK'ya hangi isimlerin seçildiği ise haberimizde yer alıyor.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler için tıklayın

LİSTE DIŞI KALANLAR

Ali Aydınoğlu

Abdulhamit Gül

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Ethem Sancak

Fevzi Şanverdi

İsa Sinan Göktaş

İshak Gazel

İsmail Emrah Karayel

Mehmet Eker Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Mustafa Savaş

Mustafa Yel

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış