Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amaç, global bazda bir savaş ile bekletilen silah ve ilaç piyasasının sermayesini, öldürülecek ve yaralanacak olan insanlarla oluşturmak ve bu yolla insan nüfusunu azaltmaktır. Bu savaşla birlikte bir başka hedef ise ilk etapta Ortadoğu'dan başlamak üzere dünyayı olabildiğince küçük devletçiklere bölmek ve bu sayede dünyayı daha rahat kontrol altına alabilmektir. Son dönemde özellikle Rahip Brunson olayı bahane edilerek döviz noktasında Türkiye'ye karşı agresif bir tutumla saldırılar düzenlenmektedir. Biz diyoruz ki hala insanlık için şans varken bu tutumdan vazgeçilmelidir. Bu tutumun devam etmesi, Türk ve Amerikan halkları arasında onarılmaz sıkıntılara yol açabilir. O nedenle diyoruz ki biz bu durumları biliyoruz ve hazırlığımızı ona göre yaptık. Şayet Türkiye'de 81 milyona karşı yapılan bu hukuksuz ekonomik saldırılar son bulmazsa Trump kaybedecek. Çünkü biz çok kısa bir süre zarfında yükselen bu dövize müdahale edecek ve Türk halkının bundan zarar görmemesi için ayrıca uygulayacağımız ekonomik paketle alım gücünü ortalama %20 oranında arttıracağız. Bu durum sadece Türkiye için geçerli olmayacak. Bu planımızı küresel vahşetin hedefinde olan tüm ulus devleti halkları için de uygulayacağız. Biliyoruz ki küresel vahşet bizi fındık gibi görecek. Fakat biz o fındığı her ısırmaya kalktıklarında dişlerini kıracağız. O nedenle hala insanlığımız ve gezegenimiz için şans varken, sözde Başkan Trump ve özde Başkan Pence Dünya’ya ve Amerikan halkına yönelik yaptıkları bu vahşet politikasına son vermelidirler. Aksi halde hem kaybeden taraf onlar olacak hem de tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir. Çünkü biz bunu sadece ulus devletleri için değil, aynı zamanda barıştan, özgürlükten, hak ve adaletten yana olan, insan haklarına saygılı, doğa ve üzerindeki tüm canlılara duyarlı Amerikan halkı için de yapacağız.” dedi.

Enis Timuçin, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığı kapsayan, dijital ağ yoluyla serbest dolaşımda olan, amacı dünyayı tüketen, savaştan ve kandan beslenen, inançları birer silaha dönüştüren ve kendi çıkarları uğruna insanlığı sömüren bütün güçlere karşı etkin bir güç oluşturmak olan Birleşik Dünya Devleti’ni kurduğu ve bu devletin de küresel finans sermayesini yeniden şekillendirmek ve doğa, hayvan ve de insan haklarını korumak üzere yola çıktığını açıkladı. 2012’den bu yana konuyla ilgili Türkiye ve birçok ülkede çok gizli bir çalışma yürüttüklerini belirten Timuçin, “Birleşik Dünya Devleti olarak dünyada oluşabilecek tüm bu süreçlere hazırlıklı olmak adına çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürdük ve dünyadaki bu kaotik süreci insanlığın ve tüm canlıların lehine çevirecek sistemlerimizi ve altyapımızı hazırladık. Şu anda Türkiye’de yaşanan Dolar ve Euro krizini 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirebilecek sisteme ve donanıma sahibiz. Aynı şekilde dünyada benzer noktalarda sıkıntı yaşayan diğer ülkelerde de yaşanan krizi çok kısa bir süre içerisinde kolaylıkla bitirecek donanım ve güce sahibiz. Biz bunun duyurusunu bütün ülkelere yapıyoruz. Bunun karşılığında talebimiz, bu ülkelerin bizimle insan, doğa ve hayvan haklarının iyileştirilmesi noktasında bir anlaşma içerisine girmeleri ve böylece zulümden ve vahşetten uzak, tüm canlı türlerinin korunduğu bir dünyayı hep beraber inşa etmemizdir.” dedi.

DOLAR VE EURO BOZDURAN HER VATANDAŞA %5 İLA %10 ARASINDA EK PARA

Timuçin, “Dünya’daki ekonomik krizi gidermeyi nasıl başaracaksınız?” sorusuna yanıt olarak şu açıklamada bulundu: “Biz hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanmakta olan krizi çok basit bir şekilde bitirebileceğimizi ifade ettik ve bu konuda iddialıyız. Türkiye’de yaşanan krizle ilgili atacağımız adım belli. Türk Lirası karşılığında Dolar ve Euro bozduran kişi veya kurumlar, yürürlükte bulunan o günkü döviz kurunun karşılığında normalde almaları gereken Türk Lirasının %5 ila %10 fazlasını almış olacaklar. Böylece 6 ay içerisinde Dolar’ı 3 TL, Euro'yu da 3.5 TL seviyesine çekerek bu krizi tamamen ortadan kaldırmış ve hem piyasalara hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldırmış olacağız. Bunun haricinde Birleşik Dünya Devleti bünyesinde dünyada eşi ve benzeri görülmemiş yeni bir ekonomi modelini devreye sokacağız. Bu yeni modele göre dünyada Birleşik Dünya Devleti vatandaşı olup sisteme dahil olan her bireyin, ister marketten alışveriş yapsın, ister uçak bileti, benzin veya araba satın alsın, isterse okula kayıt yaptırsın, sağlık harcaması yapsın veya faturalarını ödesin fark etmeksizin, tüm sektörlerdeki harcamalarının %5 ila %30 aralığındaki tutarını biz karşılayacağız. Böylelikle, bütün BDD vatandaşlarımızın alım güçlerinin ortalama %5 ila %30 aralığında artması sağlanacak, buna karşın hiçbir vatandaşımız hiçbir zaman BDD’ye borçlandırılmayacaktır.” dedi.

BİRLEŞİK DÜNYA DEVLETİ’NDE VERGİLER OLMAYACAK

TİMUÇİN, “Bizler hiçbir vatandaşımızdan ne vergi ne de hiçbir işlem için ücret almayacağız. Bu noktada, eğer ki Birleşik Dünya Devleti vaatlerinden birini bile yerine getirmezse veya vergi adı altında ya da başka bir nedenle vatandaşlarından para talebinde bulunursa, vatandaşlarımız tek taraflı olarak BDD vatandaşlıklarını iptal etme hakkına sahip olacaklardır.” dedi.

BARIŞTAN YANA OLAN HERKES BU DEVLETİN VATANDAŞI OLABİLİR

Timuçin, “Kimler BDD vatandaşı olabilir ve bunun için ne yapılması gerekli?” sorusuna yanıt olarak ise, “Bu devletin vatandaşı olmak çok basit. Bu noktada İnsana, doğaya ve hayvan haklarına saygı duyan, daha iyi bir dünyanın mümkün olabildiğine inanan ve bu dünyayı reel anlamda dönüştürmek isteyen herkes, belki de yüzyıllardır beklenen bu birlik ve beraberlik çağrısına ortak olabilir ve dünyayı küresel vahşetin etkisinden kurtaracak, ilmin ve bilimin ışığında silahsız ve barışın hâkim olduğu bir dünya inşa edecek olan bu yeni çağın küresel devletinin vatandaşı olabilirler. Bunu yaparak da Trump ve benzeri liderlerin dünyayı bölmek üzerine geliştirdikleri ayrıştırıcı politikalara karşı dünya halklarını barışçıl bir anlayışla tek çatı altında birleştirecek olan bu küresel devletin bir ferdi olmuş olacaklar. Bunun için tek yapmaları gereken www.birlesikdunyadevleti.com adresini ziyaret etmeleri ve orada bulunan vatandaşlık formunu doldurmalarıdır.

Son olarak, Birleşik Dünya Devleti kurucusu Timuçin; “Birleşik Dünya Devleti’ni, vahşetten ve kandan beslenen, ekonomiye müdahale ederek ülkeleri açlığa ve sefalete sürükleyen, masumiyeti katleden bütün güçlerin karşısında olacak ve insanlığı bu vahşetten koruyacak şekilde tasarladık. Bundan sonra nerede masumiyete dokunur veya haksızlığa kalkışırlarsa kalkışsınlar karşılarında bizi bulacaklar.” dedi. Ayrıca Enis Timuçin Birleşik Dünya Devleti’nin galip geleceğini, çünkü ölse bile durdurulamayacak bir sistem tasarlayarak bu vahşetin karşısında en az 50 yıl duracak şekilde hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek demecini tamamladı.