Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik teslim tarihi, bedelli askerlik ilk celp tarihi ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Bedelli askerlik ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 357 bin 350 kişinin bedelli askerliğe başvurduğu, 61 bin 843 kişinin ise paralarını yatırdığı belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada bedelli askerlik eğitimlerinin Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacağı söylenirken, 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceği belirtildi. İşte bedelli askerlik ile ilgili merak ettikleriniz...

Bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman? TIKLA ÖĞREN

2018 bedelli askerlik ilk celp tarihleri ne zaman?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Eğitimler, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacak.

Bedelli askerlik e Devlet celp tarihi belli oldu

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceği belirtildi.

İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

Savunma bakanlığı bedelliye 357 bin 350 kişi başvurdu, 61 bin 843 kişi paralarını yatırdı.

eğitimler kara deniz hava kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı'nda yapılacak.

Savunma bakanlığı 12 bin kişi 15 eylül'de birliklerine sevk edilecek.