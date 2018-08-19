Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrasya Tüneli, benzini biten bir motosikletin şüpheli bulunması üzerine trafiğe kapatılmıştı. İncelenirken motosiklet sahibinin gelmesi ve incelemede şüpheli bir durum bulunamaması üzerine Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığı esnada yapılan açıklamalarda alternatif güzergah önerisinde bulunulmuştu.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.