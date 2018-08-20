Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası (QCB) ile 17 Ağustos'ta Doha'da düzenlenen bir törenle, swap anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.