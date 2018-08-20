Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.