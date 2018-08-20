Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
20.08.2018 - 13:23 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : şırnak,terörist,
577017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577017.aspx
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