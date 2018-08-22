Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.