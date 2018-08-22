Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.
Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.