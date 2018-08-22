Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partililerle gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan'da darbecilere iltica hakkı tanımasına sert tepki gösterirken, rahip Brunson üzerinden ABD'yi eleştirdi.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları;

- Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor.

- Türkiye'de her parti, parti içi meselelerini, partiler arası rekabeti bir kenara bırakıp milli bekayı koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.

- Yunanistan'a yakışmayan bir tavır. Yunanistan'ın bu davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.

- Türkiye, geleceğini Katar'a bağlamış durumda değil