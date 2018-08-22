Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da Danıştay'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, yaptığı açıklamada "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiç bir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir. Bu hukuk katliamının sorumlusu; uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa, bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa, bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül'den Yunanistan'a çok sert tepki
22.08.2018 - 18:26 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan'ın iltica kararına çok sert tepki... Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiç bir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Etiketler : abdulhamit gül,adalet bakanı,yunanistan,
577332 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577332.aspx
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