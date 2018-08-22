Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentin milli birlik ve tek yürek olmanın adeta kaynağı olduğunu söyledi. Son dönemde sudan bahanelerle yöneltilen saldırıları göğüsleyebilecek bir kültür ortamına sahip olduklarını vurgulayan Koca, ortak tarih, kültür ve inançların kendilerine güç kattığını belirtti.

Bakan Koca, "Bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç, aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımak istediklerini dile getiren Koca, özellikle hekim ve hasta güvenliğini sağlamanın öncelikli hedefleri olacağını aktardı.

"Şehir hastanelerini mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz"

Koca, üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri arasında ileriki dönemde iş birliği imkanlarını daha fazla geliştirmek istediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladı. Burada yüksek konforlu fiziki mekanlar yanında son teknolojiye sahip tıbbi cihaz donanımı da mevcut. Bin 38 yatak kapasitesi ve 37 ameliyathanesi bulunmaktadır. Şehir hastanelerine Sayın Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle tıbbi hizmetler açısından şehir hastanelerini birer mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz. Bu hastane, hastalarımıza layık oldukları konfor ve kaliteli hizmetin sunulduğu bölgenin bir sağlık üssü olacaktır."

Bayramlaşma programının ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Koca, Başhekimlik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ardından hastanede incelemelerde bulunan Koca, yatan hastaları ziyaret edip bayramlarını kutladı.