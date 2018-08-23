Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün çaldığı sınav sorularıyla ilgili yürüttüğü soruşturmaların yanı sıra, mülakatlarda yapılan usulsüzlükleri de mercek altına aldı. Yıllarca imtihan sorularını çalarak örgüt mensuplarını kamu kurumlarına yerleştiren FETÖ’nün sınav komisyonlarındaki mülakatlarda uyguladığı şifreleme taktiğinin kapsamı da deşifre oluyor. FETÖ’nün daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DKK) yerleştirmek için uyguladığı özel şifreleme taktiğini Astsubaylık mülakat komisyonlarında da yaptığı tespit edildi. Örgütün yaptığı usulsüzlük, FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen ve KHK ile Van Jandarma Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen Ali Ö’nün itirafları üzerine ortaya çıktı. 2014 ve 2015 yıllarında Beytepe Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Öğrenci alımlarında Mülakat Komisyonu üyesi olarak görev yapan tutuklu Ali Ö, örgütün verdiği talimatları itiraf etti. Kendisinden sorumlu imamla mülakat öncesinde görüşme yaptıklarını söyleyen Ali Ö. şunları anlattı: Buluştuğumuz yerde bana ‘Burada sana söyleyeceklerimizi kimseyle paylaşmayacaksın’ diye bütün mukaddesat kitaplarının üzerine yemin ettirdiler. Mülakatta örgüt mensubu adayları tanımamız için şifreleme yapmışlar. 7 ya da 8 rakamlı aday numarasının son 2 rakamının toplamının kendilerinin belirledikleri sayıya ulaştığı takdirde örgütün belirlediği adaylardır. Bu kişilere yüksek puan verilirdi. Son 2 rakamın toplamı örgütün belirlediği sayıdan az ise bu adaylara da düşük puan verilirdi.



SABİT HATLARDAN ARAMIŞ

Şüpheli Ali Ö, mahrem imamların kendisiyle sabit ya da ankesörlü hatlardan irtibat kurduğunu ifade etti. Ayrıca, 2013-2016 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığında görev yaptığı süre zarfında örgüt abisinin kendisinden personelle ilgili bilgiler istediğini kaydeden Ali Ö. “Benden askerî jargonla isimsiz ihbar mektupları yazmamı da istediler. Ancak ben kabul etmedim” dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Ö’nün bu ifadesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Astsubaylık Mülakat Komisyonları ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, o dönem sınava kaç kişinin girdiğini, kaçının şifreleme taktiğine uyduğunu ve kimlerin yerleştiğini tespit edecek.