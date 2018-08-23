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Son Dakika... TSK: Fırat Kalkanı Harekâtında 34'üncü bağımsız devriye icra edildi
23.08.2018 - 13:14 | Son Güncelleme: 23.08.2018 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Etiketler : tsk,fırat kalkanı,
577411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577411.aspx
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