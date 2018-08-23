Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeci askerlere iltica hakkı veren Yunanistan'a yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çelik, kendisine yanıt veren Yunan milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un da suçlunun yanında yer aldığını söyledi.

Çelik'in Twitter mesajları şöyle:

"Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos sözlerimize cevap vermiş. Bu vesileyle kendisine ve benzer ezberleri tekrar edenlere hatırlatmak istediğim bazı hususlar var.

Seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemler tüm hukuk sistemlerinde suçtur ve Yunan yargısı da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer almıştır.

Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir.

Himaye ettiğiniz kişiler Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef alan, meşru hükümeti devirmeye çalışan ve insanlarımıza ateş ederek öldüren ve yaralayan alçak bir darbe girişiminin içinde yer aldılar.

Buna rağmen sizin yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?

Türk-Yunan ilişkilerine dair hassasiyetini ifade eden Yunan ana muhalefet sözcüsü Sn Koumoutsakos'un, en başta Yunanistan'ın demokratik değerlere bağlılığına sahip çıkması gerekmektedir.

Yunanistan adli makamlarının bu kararları demokratik ilkelerle değil, farklı yönlendirmelerle aldığı tüm Avrupa’da konuşulurken Koumoutsakos’un ülkesinin egemenliğine ve yargı bağımsızlığına sahip çıkması daha doğru olurdu.

Darbecileri himaye etmek bir ülke için en büyük utançtır. Yunan yargısı bu utanca imza attı. Darbecileri himaye etmek, teröre destek vermekten daha ağır bir insanlık suçudur. Bu meselelere kafa yorun. Demokratik düşünceden yoksun retorikleri bir kenara bırakın.

Temel insanlık değerlerini ve Avrupa Birliği ilkelerini ihlal eden bu sorunlu işleyişin yakından takipçisi olacağız. Çünkü darbecilik en büyük suçlardan biridir. Darbecileri yargı kararlarıyla himaye etmek de bir ülke için büyük bir utançtır."