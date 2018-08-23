Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'nde sansasyonel eylem yapması için gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2'si, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, 6'sı ise 'gri kategori'de aranıp, başına 300 bin lira konulan toplam 15 terörist öldürüldü. 3 terörist teslim olurken, 4 terörist de yaralı ve sağ ele geçirildi.

Terör örgütü PKK tarafından 1998 yılından sonra Karadeniz Bölgesi'ne, Tunceli üzerinden sansasyonel eylemler için sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılan teröristlerin sayısı, sonradan gönderilenlerle 22 oldu. 2015 yılının Haziran ayında, Giresun'un Kümbet Yaylası kırsalında istihbarat birimlerince telsiz görüşmeleriyle deşifre edilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu', 2016 yılında Ordu'nun Mesudiye kırsalında büyük darbe vurulması sonucu çözüldü.

FOTOĞRAFTAKİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aralarında sözde 'grup sorumlusu'nun da olduğu 6 PKK'lı terörist, 30 Eylül 2016 tarihinde Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan 8 kişilik toplu fotoğrafla örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen deşifre oldu. İstihbarat birimleri özverili çalışmayla fotoğrafta yer alanların kimliklerini tek tek tespit ederek, bölgedeki telsiz görüşmelerini de kolaylıkla çözdü. 8 kişilik fotoğraftaki terörist grubun 7'sinin, 2016'da Ordu kırsalında etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin ise Ordu kırsalından kaçarak Erzincan'da çatışmada yaralı ele geçirildiği belirtildi. Fotoğrafı çeken 9'uncu teröristin ise 31 Mayıs'ta Giresun'un Güce kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.