Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 29 Mart 2013 yılında hafriyat çalışmaları ile başlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii'nin ibadete açılmasına az bir süre kaldı. Caminin yapımında sona gelinirken, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

ŞEHRİN UZAK NOKTALARINDAN DA GÖRÜLEBİLECEK

Özel bir aydınlatma yöntemi olan 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılarak, İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii'nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz'ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.