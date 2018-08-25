Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Gündoğan, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik operasyonun ‘’4. Nesil Savaş’’ olduğunu ifade ederek bu savaşa karşı finansal kabiliyetin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha önceki savaşların merkezi savaşlar olduğunu anlatan Gündoğan, şunları söyledi: ‘’İlk üç nesil savaşlar belli bir merkezden yönetilen, belli araçların kullanıldığı savaşlardı. 4. nesil savaşlar ise dağınık bir savaştır. Belli bir merkezi yoktur. İnternetteki oyunlardan tutun da sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine, gazete köşe yazılarından, internet ağları üzerinden yürütülen psikolojik- dini demeçlere, finansal saldırılara, askeri terör operasyonlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Bunlar dağınık olarak fakat belli bir mantıkla kullanılan 4. nesil savaş araçlarıdır.

Bu savaşa karşı Türkiye’nin elindeki enstrümanlar da kuvvetli ama finansal enstrümanlar zayıf. Esas sıkıntıyı bu noktada yaşıyoruz. Türkiye mesela bir rahibi yapmış olduğu terör koordinasyon operasyonlarından dolayı tutuklayıp yargılayabiliyor. Bu kabiliyeti var. Ama dolar krizi gibi finansal operasyonlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü bu konu tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de yumuşak karnıdır.’’

Prof. Dr. Mete Gündoğan, Türkiye’ye karşı başlatılan 4. nesil savaşın en büyük hedefinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin, bir avuç elit banker ailenin yürüttüğü 4. nesil savaşın odağına alındığını savunan Gündoğan, “Bana göre, 4. nesil savaşın yöneticilerinden biri de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dur. Küresel finans elitler başka bir şeye doğru evriliyorlar. Bu 4. nesil savaşı anlamazsak burada kaybederiz. Kimi kaybederiz Erdoğan’ı mı kaybederiz, ülkeyi mi kaybederiz? Kademeli olarak önce Erdoğan’ı sonra ülkeyi kaybederiz” şeklinde konuştu.