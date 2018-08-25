TSK:"Ağrı Doğubeyazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Son Dakika... Ağrı'da iki terörist etkisiz hâle getirildi
25.08.2018 - 18:56 | Son Güncelleme: 25.08.2018 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Ağrı Doğubeyazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : ağrı,terör,
577689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577689.aspx
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