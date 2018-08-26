Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"Merkez kırsalı Bali Deresi’nde İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında; eylem hazırlığında olan 2 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle sabaha karşı etkisiz hale getirilmiştir"denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği de belirtilen valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü de aktardı.