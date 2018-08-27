Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Darbe girişiminin ardından FETÖ’yle bağlantısı olduğu belirtilerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edildi, 2 bin 791 kurum ve kuruluş da kapatıldı. Yapılan soruşturmalar sonucunda kamudan ihraç edilenlerin itirazlarının değerlendirilmesi için kurulan OHAL Komisyonu 17 Temmuz 2017 yılı itibariyle başvuruları almaya başlamış, 22 Aralık’ta ise ilk kararını vermişti. Şu ana kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandırarak bin 900 kişinin göreve iade edilmesini sağlayan komisyon, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Komisyonun bugüne kadar sonuçlandırdığı başvuruları 20 aşamalı süzgeçten geçirdiği öğrenildi. Başvurucularla ilgili bütün bilgi ve belgeler kurulan özel sisteme kaydedilirken, komisyonun söz konusu sistemden de incelemelerini gerçekleştirdiği aktarıldı. Komisyon bununla beraber tüm kamu kurumlarıyla irtibatlı...



ÖNCE KENDİ DOSYASI

Buna göre ilk aşamada, başvuru yapan kişinin dosyada yer alan sırasıyla Bank Asya, ByLock, dernek üyeliği, HTS, ve okul kriterlerini inceliyor. Örgüte ait Bank Asya’ya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından para yatırıp yatırılmadığına bakılırken, o dönem örgütün uyguladığı bazı taktiksel olaylar ise ayrı tutuluyor. Komisyon, örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı netleştirilen kişilerin ise ne kadar kullandıklarını da dikkate alıyor. HTS kaydında özellikle örgütün tepe yöneticileriyle irtibatı olup olmadığını da göz önünde bulunduran Komisyon, kişinin hangi derneklere üye olduğunu ve ne kadar aidat ödediğini de mercek altına alıyor. Başvuran kişinin eşiyle ilgili aynı kıstasları süzgeçten geçiren komisyon, çocuklarını örgütün okullarına gönderip göndermediğini de dikkate alıyor. Bütün bunların ardından komisyon, başvurucunun birinci dereceden akrabalarını da aynı süzgeçten geçiriyor.



YEDİ GÜNDE YAZI YAZILIYOR

Bunun üzerine komisyon, başvurucunun dosyasında yer alan tüm iddiaları inceledikten sonra başvurunun kabulüne ya da reddine karar veriyor. Böylelikle komisyon çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Görevine iade edilmesine karar verilenlerin ise mağduriyetinin daha fazla sürmemesi için en geç görev yaptığı kurumlara 1 hafta içerisinde yazı yazılarak iletiliyor. Bu kişiler 30 gün içerisinde görevlerine geri dönerken, geriye dönük maaşlarını da alabiliyor.