Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı. Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından "Zafer Haftası" etiketiyle paylaşılan videoda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı ile 8 asır sonrasında yine bir ağustos ayında, 7 düvele karşı Anadolu'nun kapılarının düşmana kapatıldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin önemine yer verildi.

HZ. ALİ'NİN KILICINA YER VERİLDİ

Malazgirt'te güneşin doğduğu yerde çarpışanların, Hayber'den aldıkları şevk ve heyecanla kat be kat düşmanı yendikleri vurgulanan videoda, Sultan Alparslan'ın "nizamı alem" diyen kahramanların, Mustafa Kemal Paşa'nın ise "vatan için, hürriyet için şahadeti arzulayıp, garbın zırhını kıranların" başında olduğu anlatıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın "Korkma" ifadesi ve Hz. Ali'nin kılıcına da yer verilen videonun sonunda, "Milli Zafer Haftamızı kutluyoruz" cümlesi yer aldı. Paylaşımda ise "Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.



