Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "