TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Son Dakika... 36'ıncı devriye faaliyeti icra edildi
27.08.2018 - 14:37 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Etiketler : tsk,fırat kalkanı,harekat,münbiç,
577906 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577906.aspx
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