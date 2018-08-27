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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu"
27.08.2018 - 15:14 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 18 ay süren araştırmasını tamamladı. Raporun özeti, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu."
Etiketler : ömer çelik,arakan,soykırım,
577912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577912.aspx
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