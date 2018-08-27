Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi.

Görüşme 1 saatten fazla sürdü. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın toplantısından öne çıkan satır başları şu şekilde:

BAKAN ALBAYRAK: ORTAK HAREKET ETME KARARI ALDIK

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Fransa Maliye Bakanı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

- Türkiye'nin istikrarı Avrupa'nın çıkarına

- Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık.

- ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı adımların bölgede istikrarsızlığa, problemlere yol açma potansiyeli var.

- ABD tarafından atılan adımların ABD’nin itibarını sarstığı gibi müttefikleri üzerinde de bu adımlar kendisini yalnızlaştırıyor.

- ABD'nin attığı adımlar terörü, mülteci krizini besleyebilir.

- Dolar güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybediyor.

- Bu dönemde özellikle Fransa ve AB ile gerçekleştirdiğimiz ticareti daha ileriye nasıl taşıyacağımız önem taşıyor.

- Fransa Maliye Bakanı ile DTÖ kapsamında da ortak hareket etme konusunda da konuştuk.

- AB ile ekonomilerimiz entegre ve birbiriyle etkileşim içinde.

- İran konusunda da ABD'nin tek taraflı aldığı karar konusunda ortak hareket etme yönünde kararlar aldık.

- Karşılıklı anlayış ve sağduyu içerisinde önemli kazanımlar ve sinerji elde edilebileceğini düşünüyoruz.

- Türkiye'nin küresel sınamalara ve rekabete karşı finansal mimariye kavuşmak için önemli adımlar atacağından kimsenin şüphesi olmasın.

- Türkiye'de 3+2 OVP açıklanması ile birlikte ekonomik manada çok daha güçlü bir dönüşümü ortaya koyacağız.

FRANSA FİNANS BAKANI: TÜRKİYE'NİN İSTİKRARA KAVUŞMASI HERKESİN ÇIKARINA

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Ticari ve ekonomik ilişkiler ağırlıktaydı. ABD'nin haksız yaptırımları gündemdeydi. Hem Türkiye hem de Avrupa devletlerine yapmış olduğu...

Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına.

Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde.

Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi.