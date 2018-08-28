Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika... Hakkâri'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
28.08.2018 - 13:13 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
28.08.2018 günü saat: 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı kirpi aracının virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Etiketler : şehit,hakkari,
578067 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578067.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER