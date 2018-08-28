Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi Anneleri'nin 700. eylemi kaymakamlık kararıyla yasaklanmasına rağmen terör örgütlerinin çağrılarıyla yapılmak istenince olaylar çıktı... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, neden izin vermediklerini açıkladı... Ancak belli çevreler hemen devreye girip, Bakan Soylu'nun cumartesi annelerine "paçoz" diye hakaret ettiği iddiasını gündeme getirdi... Cumhuriyet gazetesi de bunu manşetine taşıdı...

ANNELERE 'PAÇOZ' DEDİ YALANI

Gerçekte Süleyman Soylu ne dedi? Soylu "paçoz" tanımlamasını Cumartesi Anneleri için mi yoksa terör örgütleri için mi kullandı? Soylu'nun açıklamasını bir daha dinleyenler "Soylu cumartesi annelerine 'paçoz' dedi" iddiasının doğru olmadığını gördü... İşte Süleyman Soylu'nun o açıklamasının videosu...

SOYLU GERÇEKTE NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı’nda Cumartesi Anneleri eylemine neden izin verilmediğini şöyle özetliyor: "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?"

“Galatasaray Meydanı’nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine de müsaade etmeyeceğiz" diyen Süleyman Soylu konuşmasının devamında ise aynen şunları söylüyordu: "Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçoz terör örgütlerine de teslim etmez...”

KİME 'PAÇOZ' DİYOR?

Videodaki Süleyman Soylu'nun kendi ağzından çıkan sözler aynen böyle... Yani Soylu, 'Cumartesi Anneleri'ne değil, terör örgütlerine "paçoz" diyor.

Eleştirmek ile bile bile çarpıtmak, göz göre göre yalan söyleyip yazmak aynı şey midir?